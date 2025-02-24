Изменения в минимальной зарплате также отражаются в доходах украинцев, особенно для тех, чья заработная плата приближается к минимальному уровню.

Весной 2025 года в Украине произойдут изменения минимальной зарплаты , сообщает Politeka.net .

Следует ли ожидать повышения этого социального стандарта и как это повлияет на экономическую ситуацию в стране? Узнайте больше о возможных изменениях.

Изменения в минимальной зарплате: будет ли повышение весной?

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 8000 гривен. Однако уже с 1 апреля 2025 г. этот показатель может измениться. Верховная Рада рассматривает законопроект, предусматривающий поэтапное повышение минимальной зарплаты. По новым планам минимальная зарплата может возрасти:

с 1 апреля - до 9 100 гривен;

с 1 июля - до 10 100 гривен;

с 1 октября - до 11 184 гривен.

Это означает, что в Украине происходит важная корректировка уровня минимальной зарплаты, сообщает Политека.

Как это отразится на доходах украинцев?

Изменения в минимальной зарплате также отражаются в доходах украинцев, особенно для тех, чья заработная плата приближается к минимальному уровню. Повышение минимальной зарплаты в Украине поможет увеличить финансовое обеспечение граждан, работающих на условиях минимальной оплаты труда.

Будет ли повышение прожиточного минимума весной?

В то же время, законопроект предусматривает и повышение прожиточного минимума и минимальных пенсий. Если сейчас минимальная пенсия составляет 2361 гривну, то с 1 апреля 2025 года она увеличится до 3407 гривен. С 1 июля этот показатель составит 4 808 гривен, а с 1 октября минимальная пенсия может превысить 7 000 гривен.

Источник: 24 канал

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, в каком случае 65-летние украинцы имеют право на пенсию почти в 12 тысяч при минимальном стаже.

Также Politeka писала, что судья после увольнения получил немалую сумму: он решил, что ему мало, и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.