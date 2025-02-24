Мужчина обратился в суд с требованием взыскать с ПриватБанка 3% годовых за период с 1 апреля 2024 по 19 ноября 2024 года.

Мужчина подал иск против ПриватБанка, обвиняя банк в задержке возврата депозита на сумму 16 207 долларов, он требовал возмещения 499 долларов за просрочку, сообщает Politeka.net.

Этот вопрос рассматривался Белоцерковским горрайонным судом Киевской области и соответствующее решение было опубликовано 10 февраля 2025 года.

В декабре 2013 между мужчиной и ПриватБанком был заключен депозитный договор на сумму 16 207 долларов, который автоматически продлевался несколько раз, в том числе до 6 декабря 2020 года. Однако в 2019 году мужчина решил досрочно расторгнуть договор с ПриватБанком. После направления заявления на расторжение договора в декабре 2019 г. банк отказался вернуть депозит. В феврале 2020 года мужчина обратился в суд с иском о возврате вклада и начисленных процентах.

Как пишет Политека, решением суда от 26 января 2022 года был удовлетворен иск мужчины, и ПриватБанк обязали вернуть сумму вклада и проценты, что в общей сложности составило 26 086 долларов. Это решение было подтверждено Верховным Судом в августе 2023 года. 19 ноября 2024 г. ПриватБанк добровольно выполнил это решение.

Однако мужчина обратился в суд с требованием взыскать с банка 3% годовых за период с 1 апреля 2024 по 19 ноября 2024 года. Он рассчитал сумму 310 долларов за просрочку на сумму депозита и 189 долларов за просрочку начисленных процентов.

ПриватБанк отказал в выплате, заявив, что не является должником по депозитному договору и не видит оснований для взыскания 3% годовых.

Суд принял решение в пользу ПриватБанка, отказав мужчине во взыскании годовых, поскольку оснований для этого не было, а также из-за действия военного положения, ограничивающего возможности для таких выплат.

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