Зарплата должна составлять не менее трех минимальных зарплат с дифференциацией на 10% в зависимости от квалификационных категорий.

Зарплаты части работников в Украине возрастут на 10-25% в зависимости от уровня квалификации, украинскому правительству рекомендовано существенно увеличить заработки педагогов с 2026 года, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении профсоюза работников образования и науки Украины.

Профсоюз работников образования и науки Украины сообщил, что Министерство образования должно учесть эти предложения при подготовке Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, что станет основанием для формирования государственного бюджета. Одно из главных требований профсоюза — соблюдение норм, закрепленных статьей 61 Закона "Об образовании", определяющих размер зарплат для педагогов и ученых.

Как пишет Политека, в частности, планируется, что зарплата педагогов самой низкой квалификационной категории должна составлять не менее трех минимальных зарплат с дифференциацией на 10% в зависимости от квалификационных категорий. Для научно педагогических работников предлагается увеличение зарплаты на 25%.

Также профсоюз предлагает повысить минимальную заработную плату до уровня, обеспечивающего достаточный жизненный уровень для семьи, включая надлежащее питание, одежду и жилье. Это отвечает гарантиям статьи 48 Конституции Украины.

Согласно международным стандартам, минимальная зарплата должна составлять не менее 50% от средней зарплаты в разных секторах экономики. Прогнозируемое среднее значение заработной платы на следующий год составляет 28,19 тыс. грн, что означает, что минимальная зарплата должна быть не менее 14 тыс. грн. грн.

Учитывая сложную экономическую ситуацию из-за российской агрессии, профсоюз предлагает установить минимальную зарплату с 1 января 2026 года на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 11 607 грн.

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