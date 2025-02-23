Победитель одного из сезонов кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделился рецептом своего любимого завтрака – картофельного блина.

Вместо картофельных дерунов победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) советует приготовить быстрый и вкусный картофельный блин, пишет Политека.

На приготовление такого блина у вас уйдет буквально 10 минут, поэтому это идеальный вариант для завтрака. Для сбалансированности нужно только добавить какую-то белковую составляющую, например слабосоленую рыбу, курицу и т.п.

Чтобы приготовить вкусный картофельный блин, победитель "Мастер Шеф" берет 400 г картофеля, 1 луковицу, 1 яйцо, 1 ст.л. муки и соль по вкусу, сообщает Политека. Также для жарки картофельного блина нам понадобится граммов 30 растительного масла.

Кроме того, для подачи картофельного блина победитель "Мастер Шеф" использовал 2 ст.л. сметаны, 60 г слабосоленого лосося и 15 г зеленого лука.

Очищенный картофель победитель "Мастер Шеф" натирает на крупной терке, а лук – на мелкой. К натертым овощам добавляем соль по вкусу и перемешиваем. После этого картофель выпустит лишнюю жидкость – ее нужно хорошо отжать руками и слить.

К картошке с луком добавляем яйцо, муку и перемешиваем все до однородности.

На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываем равномерно картофельную массу как блин. Жарим картофельный блин на среднем огне до аппетитной корочки с обеих сторон.

Готовый картофельный блин победитель "Мастер Шеф" разрезает на четыре части и подает со сметаной, мелко нарезанным зеленым луком и слабосоленой рыбкой.

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