Ощадбанк заблокировал карту военному, защищающему Украину, из-за отсутствия новой фотографии в его паспорте, сообщает Politeka.net .

Как отмечает клиент банка в Facebook , блокировка произошла без наличных арестов, финансовых долгов или невыплаченных алиментов.

Военный говорит, что ему пришлось ехать в первый еще не оккупированный город, чтобы там узнать, что могло вызвать такие действия со стороны банка. Он сообщает, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1202, в условиях военного положения паспорт без фотографии остается действительным. Ощадбанк, по словам клиента, не учитывал это и действовал по собственным внутренним директивам.

Военный также добавил, что, невзирая на трудности, вернется на фронт, ведь "там ждут "без паспорта, тысяч дополнительных справок и прочего крайне необходимого в гражданской жизни", сообщает Политика.

Правила по фотографиям в паспорте во время войны

Согласно постановлению Кабмина №1202, паспорт без фотографии остается действительным во время войны, если срок действия ID-карты истек после 24 февраля 2022 года, или если в паспорте не вклеена фотография после достижения 25 или 45 лет. Замена фотографии должна произойти после отмены военного положения.

На момент публикации Ощадбанк не прокомментировал ситуацию, а вопросы правильности блокировки карты остаются открытыми.

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