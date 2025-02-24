Стоит отметить, что эта сумма пенсии рассчитана по стандартным условиям без учета льготных категорий граждан.

Чтобы выйти на пенсию в срок, украинцам необходимо иметь необходимый страховой стаж, это вместе с уровнем заработной платы и возрастом выхода на пенсию, влияет на размер пенсионных выплат, сообщает Politeka.net.

Стало известно, сколько нужно отработать, чтобы получать пенсию в размере 10 тысяч гривен.

В 2025 году для ухода на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 32 года стажа.

Как пишет Политека, согласно пенсионному калькулятору, чтобы 60-летний мужчина получал пенсию в 10 тысяч гривен в феврале 2025 года, его страховой стаж должен составлять 35 лет, а заработная плата — 26 081 гривна.

Стоит отметить, что эта сумма рассчитана по стандартным условиям без учета льготных категорий граждан, таких как ветераны войны, дети войны, почетные доноры и лица с особыми заслугами перед Родиной.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект, предусматривающий постепенное увеличение прожиточного минимума, минимальной зарплаты и минимальной пенсии в течение 2025 года.

Законопроект №12462 "О внесении изменений в Закон Украины 'О Государственном бюджете Украины на 2025 год" предлагает повышение указанных социальных стандартов. В частности, с 1 апреля минимальная зарплата должна вырасти до 9100 грн., а минимальная пенсия — до 3407 грн.

Источник: Телеграф.

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