Полиция в Украине может даже задержать человека при нескольких условиях.

Мобилизация в Украине требует от мужчин в возрасте от 18 до 60 лет носить при себе военно-учетный документ (ВУД), будь то бумажный военный билет или электронный документ в приложении «Резерв+», сообщает Politeka.net .

Отсутствие ВУД является нарушением военного учета, что влечет ответственность, но имеют ли право сотрудники полиции проверять эти документы на улице?

Проверка ВУД: могут ли это делать правоохранители?

Юристы из юридической компании "Инсейнин" отмечают, что полиция имеет право потребовать у граждан военно-учетные документы. Они могут проверить их через Единый государственный реестр призывников и базу данных "АРМОР". Отказывать в предъявлении документов запрещено, сообщает Политека.

Где может быть проверка ВУД?

Полиция может потребовать ВУД в следующих местах:

Общественные места .

Место жительства .

Место работы .

Блок-пости.

Паспортный сервис МВД .

Остановка автомобиля .

Последствия нарушения военного учета

В случае нарушения правил военного учета, полиция может задержать лицо при следующих условиях:

Уклонение от явки в ТЦК.

Отсутствие военно-учетного документа.

Несостояние на военном учете.

Отказ от вручения повестки.

Уклонение от медкомиссии.

Мобилизация в Украине требует наличия ВУД, а полиция имеет право проверять их граждан для гарантии порядка во время войны.

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