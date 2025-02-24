Мобилизация в Украине требует от мужчин в возрасте от 18 до 60 лет носить при себе военно-учетный документ (ВУД), будь то бумажный военный билет или электронный документ в приложении «Резерв+», сообщает Politeka.net .
Отсутствие ВУД является нарушением военного учета, что влечет ответственность, но имеют ли право сотрудники полиции проверять эти документы на улице?
Проверка ВУД: могут ли это делать правоохранители?
Юристы из юридической компании "Инсейнин" отмечают, что полиция имеет право потребовать у граждан военно-учетные документы. Они могут проверить их через Единый государственный реестр призывников и базу данных "АРМОР". Отказывать в предъявлении документов запрещено, сообщает Политека.
Где может быть проверка ВУД?
Полиция может потребовать ВУД в следующих местах:
Общественные места .
Место жительства .
Место работы .
Блок-пости.
Паспортный сервис МВД .
Остановка автомобиля .
Последствия нарушения военного учета
В случае нарушения правил военного учета, полиция может задержать лицо при следующих условиях:
Уклонение от явки в ТЦК.
Отсутствие военно-учетного документа.
Несостояние на военном учете.
Отказ от вручения повестки.
Уклонение от медкомиссии.
Мобилизация в Украине требует наличия ВУД, а полиция имеет право проверять их граждан для гарантии порядка во время войны.
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