Мужчина не смог предоставить ни одного документа, подтверждающего его проблемы со здоровьем, в частности низкий вес.

В Полтавской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации после того, как он не явился в территориальный центр комплектования, сообщает Politeka.net .

Решением Миргородского горрайонного суда гражданин признан виновным в нарушении военной дисциплины.

Во время судебного заседания мужчина объяснил свое поведение тем, что перепутал дату вызова, но не смог подтвердить свое слово медицинскими документами, что могло быть основанием для отсрочки.

Как говорится в приговоре суда, в июне 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая сочла его годным к службе в рамках мобилизации. Следовательно, он получил повестку для прохождения службы, но не явился в территориальный центр комплектования, что является нарушением законодательства Украины, сообщает Политека.

На суде обвиняемый признал свою вину, объяснив, что перепутал дату мобилизации. Однако он не смог предоставить ни одного документа, который подтвердил бы его проблемы со здоровьем, в частности низкий вес, который мог бы быть основанием для освобождения от службы. Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за уклонение от мобилизации, и назначил наказание в виде одного года лишения свободы.

Следует отметить, что приговор еще не вступил в законную силу, и его еще можно обжаловать в апелляционном порядке.

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