Компания Киевстар объясняет эти изменения желанием облегчить использование интернета, однако это будет означать новые повышения цен.

Мобильный оператор Киевстар с 20 февраля 2025 изменил условия дополнительных пакетов мобильного интернета, сообщает Politeka.net.

Обновление будет касаться как содержания некоторых предложений Киевстара, так и их стоимости. Компания Киевстар объясняет эти изменения желанием облегчить использование интернета, однако для многих абонентов это будет означать новые повышения цен.

Обновление пакета Киевстар "Ночной"

Одно из основных изменений - значительное расширение возможностей ночного интернета. Вместо 10000 МБ абоненты получат 50 ГБ мобильного интернета. Стоимость пакета составит 50 грн. в месяц, и он будет действовать с 23:00 до 07:00. Это станет выгодным предложением для пользователей, активно использующих интернет в ночное время, в частности для просмотра фильмов, онлайн-игр или работы на расстоянии.

Безлимитный интернет в пакете Киевстар "День Онлайн"

Как пишет Политека, в пакете "День Онлайн" вместо лимитов на 1000 или 4000 МБ будет доступен безлимитный интернет без снижения скорости за 30 грн в день. Это идеальный вариант для тех, кто не хочет следить за расходом мегабайт и нуждается в постоянном доступе к интернету в течение дня.

Закрытие услуги Киевстар "Турбо-день"

В рамках внедрения безлимитного интернета в пакете "День Онлайн" Киевстар приостанавливает действие услуги "Турбо-день". Абоненты, которые использовали эту опцию, должны будут перейти на новые тарифы Киевстар.

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