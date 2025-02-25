Получить материальную помощь можно, обратившись в местный районный совет.

В 2025 году жители Херсона, пострадавшие от военных действий, могут получить единовременную денежную помощь на лечение, сообщает Politeka.net .

Выплаты предусмотрены в рамках городской программы "Социальная защита" и направлены на поддержку пострадавших от российской агрессии, говорится на сайте Херсонской городской военной администрации .

Кто может получить помощь?

Финансовая помощь украинцам предусмотрена для таких категорий граждан:

пострадавших жителей Херсона, которые получили ранения в результате военных действий;

родственников погибших из-за российских обстрелов.

Размер выплат зависит от возраста пострадавшего:

20 000 грн – для взрослых, получивших телесные повреждения;

30 000 грн – для детей, нуждающихся в лечении после ранений.

Кроме того, в Херсонской территориальной общине предусмотрена помощь украинцам на погребение погибших во время обстрелов. Родственники жертв военных действий могут получить 50 000 грн., сообщает Политека.

Как подать заявку на получение пособия?

Для получения материальной помощи гражданам необходимо обращаться в районные советы в Херсоне. Для консультаций и подачи заявок действуют следующие контактные номера:

Днепровский район – (099) 25 35 491

Корабельный район – (050) 87 51 141

Центральный район – (066) 44 79 236

Более подробную информацию можно получить в соответствующих районных администрациях или по указанным номерам телефонов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, в каком случае 65-летние украинцы имеют право на пенсию почти в 12 тысяч при минимальном стаже.

Также Politeka писала, что судья после увольнения получил немалую сумму: он решил, что ему мало, и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.