Чтобы получить такую ​​специальную пенсию, нужно обратиться в ЦНАП или органов социальной защиты по месту регистрации или фактического проживания.

Украинцы, которые не могут получить пенсию, имеют право на специальную социальную помощь в определенных условиях, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Кабмин.

Выплата вместо пенсии составляет 30% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, как сообщает Кабмин. С учетом специальной доплаты социальная пенсия не может быть менее 100% прожиточного минимума. Сумма специальной пенсии, для украинцев, которые официально не работали и не имеют стажа, составляет 2 361 гривна.

Как пишет Политека, стоит отметить, что прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц с 1 января 2025 остался неизменным и составляет 2 361 гривну.

Чтобы получить такую ​​специальную пенсию, нужно обратиться в: ЦНАП; органов социальной защиты по месту регистрации или фактического проживания.

Для оформления специальной пенсии необходимо представить следующие документы:

заявление по установленному образцу;

паспорт;

трудовую книжку;

документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

справку из Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии (на основе справок о доходах всех членов семьи) за последние полгода.

Лицам, признанным недееспособными, необходимо прилагать в пакет документов копию решения о назначении опекуна.

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