Стоимость продукции в Польше и Украине часто становится предметом сравнения, особенно среди потребителей, желающих найти выгодные предложения, сообщает Politeka.net .

Магазины Biedronka и АТБ позиционируют себя как доступные ритейлеры, но действительно ли цены на масло в Польше более выгодны, чем в Украине?

Сравнение цены на масло: Польша vs. Украина

Чтобы проанализировать ценовую разницу, мы выделили четыре аналогичных позиции сливочного масла, спредов и маргарина в польском Biedronka и украинском АТБ.

Масло без лактозы

Biedronka – 8,99 злотых (≈97 грн)

АТБ – 101 грн

Разница : в Украине дороже на 4 грн

Растительно-сливочная смесь

Biedronka – 3,99 злотых (≈43 грн)

АТБ – 48 грн

Разница : в Украине дороже на 5 грн

Маргарин

Biedronka – 4,69 злотых (≈51 грн)

АТБ – 49 грн

Разница : в Польше дороже по 2 грн

Масло екстра

Biedronka – 9,49 злотых (≈103 грн)

АТБ – 124 грн

Разница : в Украине дороже на 21 грн

Как видно из сравнения, цены на масло в Польше в целом ниже, чем в Украине. Самая большая разница в категории масла "экстра" – стоимость в Украине 21 грн, сообщает Политика.

Почему цены на масло в Польше ниже?

Есть несколько факторов, которые могут повлиять на формирование стоимости молочной продукции в Польше и Украине:

Налоговая политика – в Польше более низкий уровень НДС продуктов питания.

Государственные дотации – европейские производители могут получать субсидии, что снижает себестоимость продукции.

Закупочная цена на сырье – в Украине из-за экономических условий затраты на производство могут быть выше.

Несмотря на позиционирование АТБ как бюджетного ритейлера, цены на масло в Украине чаще выше, чем в Польше. Особенно это заметно в премиальных категориях. Таким образом, для украинских потребителей закупка масла в Польше может быть выгодным вариантом, если есть возможность совершать покупки за рубежом.

Источник: Телеграф