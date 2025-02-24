Стоимость продукции в Польше и Украине часто становится предметом сравнения, особенно среди потребителей, желающих найти выгодные предложения, сообщает Politeka.net .
Магазины Biedronka и АТБ позиционируют себя как доступные ритейлеры, но действительно ли цены на масло в Польше более выгодны, чем в Украине?
Сравнение цены на масло: Польша vs. Украина
Чтобы проанализировать ценовую разницу, мы выделили четыре аналогичных позиции сливочного масла, спредов и маргарина в польском Biedronka и украинском АТБ.
Масло без лактозы
Biedronka – 8,99 злотых (≈97 грн)
АТБ – 101 грн
Разница : в Украине дороже на 4 грн
Растительно-сливочная смесь
Biedronka – 3,99 злотых (≈43 грн)
АТБ – 48 грн
Разница : в Украине дороже на 5 грн
Маргарин
Biedronka – 4,69 злотых (≈51 грн)
АТБ – 49 грн
Разница : в Польше дороже по 2 грн
Масло екстра
Biedronka – 9,49 злотых (≈103 грн)
АТБ – 124 грн
Разница : в Украине дороже на 21 грн
Как видно из сравнения, цены на масло в Польше в целом ниже, чем в Украине. Самая большая разница в категории масла "экстра" – стоимость в Украине 21 грн, сообщает Политика.
Почему цены на масло в Польше ниже?
Есть несколько факторов, которые могут повлиять на формирование стоимости молочной продукции в Польше и Украине:
Налоговая политика – в Польше более низкий уровень НДС продуктов питания.
Государственные дотации – европейские производители могут получать субсидии, что снижает себестоимость продукции.
Закупочная цена на сырье – в Украине из-за экономических условий затраты на производство могут быть выше.
Несмотря на позиционирование АТБ как бюджетного ритейлера, цены на масло в Украине чаще выше, чем в Польше. Особенно это заметно в премиальных категориях. Таким образом, для украинских потребителей закупка масла в Польше может быть выгодным вариантом, если есть возможность совершать покупки за рубежом.
Источник: Телеграф
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