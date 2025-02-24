Даже после отмены моратория на повышение тарифов нельзя быть уверенными, что тарифы будут увеличены.

В Украине, кроме "Нафтогаза", существует несколько других поставщиков газа, однако около 98% домохозяйств выбирают именно "Нафтогаз" для поставки голубого топлива - тариф на газ здесь фиксирован, сообщает Politeka.net.

Известно, каким будет тариф на газ в Украине с 1 марта – озвучена стоимость кубометра.

Даже после отмены моратория на повышение тарифов нельзя быть уверенными, что тарифы будут увеличены. Все зависит от ряда факторов, таких как потребление газа, объемы его добычи и другие экономические факторы.

Как пишет Политека, в "Нафтогазе" уверяют, что ситуация с запасами газа находится под контролем, и их будет достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона. В ведомстве подчеркивают, что обеспечение комфорта и тепла в домах украинцев является приоритетом. В Минэнерго также уверяют, что хотя в последние годы украинцев предупреждали о возможном дефиците газа, реальных проблем не ожидается.

Прогнозируется, что тариф на газ для населения в 2025 году не изменится. По словам нескольких правительственных источников, действующее законодательство не разрешает пересматривать тариф.

Даже если военное положение завершится в ближайшие месяцы, по закону повышение тарифа будет запрещено еще полгода. Поэтому повышение в этом году не предусмотрено разве что под давлением партнеров, но это маловероятно.

Поэтому тариф на газ от "Нафтогаза" останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Для изменения тарифов до завершения военного положения нужно будет изменять закон, требующий принятия соответствующих решений через парламент и подписи президента, что сделает такое решение крайне сложным для принятия.

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