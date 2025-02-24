Тушеная пекинская капуста с грибами по рецепту звезды "Мастер Шеф" Татьяны Литвиновой – это идеальный гарнир или основное блюдо.

Кулинарная экспертка, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить невероятно вкусную и ароматную тушеную пекинскую капусту, пишет Политека.

По этому же рецепту можно тушить и обычную белокочанную капусту, но с пекинской блюдо будет еще нежнее и вкуснее. Грибы можно добавлять любые, а можно обойтись и вообще без них.

Особенность этого рецепта в том, что капусту тушить будем не на сковороде, а в рукаве для запекания в духовке, поэтому вам не придется возиться с грязной посудой, сообщает Политека.

Чтобы приготовить невероятно вкусную тушеную пекинскую капусту, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет 600-800 г пекинской капусты, 150 г лука, 150 г моркови и 150 г грибов.

Кроме того, звезда "Мастер Шеф" Литвинова использует 30 г растительного масла, 50 г горчицы, а также специи: 1 ч.л. молотого мускатного ореха, 1 ч.л. паприки, 0,5 ч.л. соли и 0,5 ч.л. молотого перца.

Пекинскую капусту шинкуем. Лук звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова мелко нарезает, морковь – на ломтики, а морковь натирает на крупной терке.

В рукав для запекания звезда "Мастер Шеф" Литвинова выкладывает овощи, грибы, добавляет растительное масло, горчицу, специи, завязывает рукав и хорошо все перемешивает.

Выкладываем рукав с капустой на противень и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 40 минут – и у вас готова самая вкусная тушеная пекинская капуста.

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