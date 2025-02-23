Погода в Украине останется зимней, но постепенное потепление в конце месяца будет свидетельствовать о приближении весны.

В последнюю неделю февраля в Украине сохранится холодная погода , местами ожидаются сильные морозы, сообщает Politeka.net .

Влияние арктического воздуха и высокого атмосферного давления будет определять погодные условия по всей стране, рассказала Наталья Птуха для Фактов ICTV .

Прогноз погоды в Украине на 22-24 февраля.

С 22 по 24 февраля значительных изменений не произойдет. Ночью температура опустится до -11...-16°C, в Карпатах и ​​на Южном - до -19°C, днем ​​-2...-7°C. На Западе и Юге – от -3°C до +2°C.

24-25 февраля морозы усилятся. В воскресенье ночью ожидается -11...-16°C, на северо-восточных - до -20°C, днем ​​-1...-6°C, на Западе - до +5°C. В Крыму и на востоке возможен слабый снег, сообщает Политика.

Погода в Украине на 25-26 февраля

С 25 февраля морозы слабеют. На Западе ночью -1...-7°C, днем ​​-1...+7°C. В других регионах ночью -6...-12°C, на востоке - до -16°C, днем ​​-2...+4°C. Осадки маловероятны, лишь 26 февраля на Востоке возможен небольшой снег.

Консультативный прогноз на 27 февраля – 2 марта

27-28 февраля осадки не прогнозируются. Ночью -5…-12°C, на Востоке – до -16°C, днем ​​-3…+4°C, на Западе и юго-западе – до +8°C.

В начале марта ожидается постепенное потепление на 3-5°C. 1-2 марта на Западе, а 2 марта на Севере возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Последние новости Украины:

Как писала Politeka, сильные магнитные бури нанесут удар: названы опасные даты в конце февраля

Как сообщала Politeka, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Также Politeka информировала о том, что Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.