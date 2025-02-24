В случае других потерь документов подтверждение стажа для начисления пенсий возможно с помощью нескольких способов.

Страховой стаж, набранный до 1 января 2004 года, подтверждается трудовой книжкой, в случае ее потери существуют альтернативные способы подтверждения этого стажа для начисления пенсий, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в ПФУ. Страховой стаж для получения пенсий – это период, в течение которого лицо было застраховано и уплачивало взносы.

Если упущена трудовая книжка, для начисления пенсий можно предоставить другие документы, такие как выписки из приказов, справки о зарплате, письменные трудовые договоры или данные из реестра застрахованных лиц.

Как пишет Политека, в условиях военных действий, стихийных бедствий или других непредвиденных ситуаций, когда трудовая книжка была утрачена, страховой стаж для начисления пенсий можно подтвердить свидетельством двух коллег, работавших с лицом в одном месте.

В случае других потерь документов, подтверждение стажа для начисления пенсий возможно с помощью показаний двух лиц, подтверждающих совместную работу. Также необходима справка архива, подтверждающая отсутствие информации о заявителе.

Если в трудовой книжке есть ошибки или записи о работе в оккупированных регионах до 1 января 2004, подтверждение этого стажа осуществляется специальной комиссией. Заявитель должен подать документы и указать свидетелей, которые могут подтвердить его работу. Территориальный орган Пенсионного фонда проводит опрос свидетелей и оформляет результаты начисления пенсий.

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