Украинцы, временно находящиеся в европейских странах, имеют право оформить выплаты по безработице при подтверждении своего страхового стажа, сообщает Politeka.net .
Выплаты украинцам могут быть предоставлены в тех государствах, с которыми у Украины есть соответствующие соглашения, информируют на Правительственном портале .
В каких странах доступны выплаты украинцам?
Оформить выплаты по безработице можно в таких странах:
Польша
Эстония
Латвия
Болгария
Поскольку между Украиной и этими государствами заключены соглашения о взаимном признании страхового стажа, периоды работы в Украине могут быть учтены при расчете пособия по безработице, сообщает Политика.
Как подтвердить страховой стаж для получения выплаты?
Процедура доказательства страхового стажа зависит от страны. К примеру, в Польше необходимо предоставить специальный документ UA/PL "Справка о периодах, рассмотренных с целью назначения и выплаты пособия по безработице". В Болгарии Государственный центр занятости выдает документ УКР/БГ 3 по запросу компетентных органов. В Эстонии и Латвии соответствующая информация передается по запросу.
Как подать документы на выплату украинцам?
Для оформления выплаты по безработице следует обратиться в Государственный центр занятости Украины и предоставить:
официальный запрос;
паспорт;
регистрационный номер налогоплательщика;
сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц (предоставляется Пенсионным фондом Украины);
подтверждение адреса проживания;
при необходимости - документы об изменении имени или имени.
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