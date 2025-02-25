Украинцы, временно находящиеся в европейских странах, имеют право оформить выплаты по безработице при подтверждении своего страхового стажа, сообщает Politeka.net .

Выплаты украинцам могут быть предоставлены в тех государствах, с которыми у Украины есть соответствующие соглашения, информируют на Правительственном портале .

В каких странах доступны выплаты украинцам?

Оформить выплаты по безработице можно в таких странах:

Польша

Эстония

Латвия

Болгария

Поскольку между Украиной и этими государствами заключены соглашения о взаимном признании страхового стажа, периоды работы в Украине могут быть учтены при расчете пособия по безработице, сообщает Политика.

Как подтвердить страховой стаж для получения выплаты?

Процедура доказательства страхового стажа зависит от страны. К примеру, в Польше необходимо предоставить специальный документ UA/PL "Справка о периодах, рассмотренных с целью назначения и выплаты пособия по безработице". В Болгарии Государственный центр занятости выдает документ УКР/БГ 3 по запросу компетентных органов. В Эстонии и Латвии соответствующая информация передается по запросу.

Как подать документы на выплату украинцам?

Для оформления выплаты по безработице следует обратиться в Государственный центр занятости Украины и предоставить:

официальный запрос;

паспорт;

регистрационный номер налогоплательщика;

сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц (предоставляется Пенсионным фондом Украины);

подтверждение адреса проживания;

при необходимости - документы об изменении имени или имени.

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