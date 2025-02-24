Ярослав Мельничук из Коропца в Тернопольской области, которому сейчас 72 года, начал собственное дело после выхода на пенсию, это хобби теперь помогает бойцам ВСУ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сюжете Суспільного.

Ранее строитель, он решил заняться хобби после ухудшения здоровья и ухода на пенсию. Его новая деятельность – изготовление подставок для телефонов из дерева. Помогла воплотить эту идею его внучка Вита Грицак, которая также поддержала идею запуска благотворительного собрания через соцсети.

Как пишет Политека, в своей беседке, среди старинных вещей, Ярослав хранит коллекцию предметов, собранных на протяжении многих лет: старые стиральные машины, веретено, семейные фото, фонари, работавшие на нефти, а также корзины для выпекания хлеба. Сначала он увлекся сбором таких старинных вещей, но впоследствии его внимание переключилось на изделия из дерева. Все началось с корней, которые он находил на берегу Днестра во время рыбалки.

Мельничук начал изготавливать разнообразные предметы декора, а позже, вдохновившись увиденными в интернете подставками для телефонов, решил попытаться создать свои. Он производит подставки из дуба или ясеня, тратя около получаса на каждое изделие. Сначала создавал простые подставки, а затем добавил фигурки, чтобы сделать продукцию более интересной для клиентов, например, для музыкальной школы.

"Вырезаю доски, обозначаю, вырезаю пробелы, беру. Это тяжелая работа, это не то, что где-то на заводе или на фабрике. И это все шлифую наждачной бумагой. Потом беру рисую утку или машину, вырезаю, тоже шлифую их, потом прикручиваю лакую... Но теперь это помогает ВСУ и я очень счастлив".

Внучка Ярослава, Вита Грицак, предложила делиться его работами через социальные сети и положила начало благотворительному собранию, выставляя изделия дедушки. Вместе они быстро добились успеха: одно из первых собраний для военных было завершено за несколько часов, собрав более 150 тыс. человек. грн вместо запланированных 100 тыс. грн. Далее они продолжили собирать средства на военную форму для военнослужащих, успешно превысив необходимую сумму.

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