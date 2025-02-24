Ярослав Романюк, возглавлявший Верховный суд до 2017 года, в 2023 году задекларировал пенсию в сумме 2 млн 937 тыс. грн в год, что составляет 244,7 тыс. грн ежемесячно, сообщает Politeka.net.

Однако он считал, что этот размер пенсии нарушает его права и требовал перерасчета. Ему удалось добиться повышения.

Интересно, что даже первоначальную пенсию Романюк получил по решению суда, поскольку Пенсионный фонд отказывался увеличить ее до желаемого уровня. Однако на одном повышении он не остановился. Через суд он добился, чтобы к стажу работы судьей добавили:

период срочной военной службы в советской армии,

половину срока обучения в университете,

более шести лет работы в прокуратуре Бусского района Львовской области на разных должностях.

Как пишет Политека, Романюк работал судьей более 22 лет, именно этот срок учитывал Пенсионный фонд при назначении его пенсии. Однако в прошлом году судья Киевского административного окружного суда Ирина Колесникова приняла решение, что в стаж следует включить и другие периоды — военную службу, обучение и работу в прокуратуре. В результате его стаж составил более 33 лет .

Это увеличило пенсию Романюка: если раньше он получал 54% вознаграждения судьи (244,7 тыс. грн), то теперь его пенсия выросла до 76% и составила 344,4 тыс. грн. грн в месяц. Хотя это меньше самой высокой судейской пенсии, она значительно выше пенсий многих судей Конституционного Суда Украины.

Следует отметить, что Романюк фактически воспользовался возможностями действующего законодательства и добился повышения пенсии, не нарушая закон. Проблема высоких пенсий для судей — это, прежде всего, законодательный вопрос. Если для обычных украинцев пенсия может составлять менее 30% привычного заработка, то судьи, платя такие же взносы, могут получать до 90% своей зарплаты на пенсии.

Источник: OBOZ.UA

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