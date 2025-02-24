Кроме жестокого обращения владельцам грозят штрафы за действия их домашних любимцев.

Украинцев могут наказать за жестокое обращение с домашними животными, однако штрафы выписываются хозяевам домашних животных не только за это, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Кодексе об административных правонарушениях.

Часто владельцы путешествуют с домашними питомцами, но, решая собственные дела, оставляют их в закрытом авто. Если температура опускается ниже -5°C или поднимается выше +20°C это может быть расценено как жестокое обращение. Поэтому штраф неизбежен.

За такие действия предусмотрены следующие штрафы:

3 400 – 5 100 грн .

. Конфискация животного , если его жизни или здоровью грозит опасность.

Как пишет Политека, в случае повторного нарушения или если оно касается двух и более животных или совершено группой лиц, штраф увеличивается до 5 100 – 8 500 грн (300–500 не облагаемых налогом минимумов), а также может предусматривать административный арест до 15 дней.

Кроме жестокого обращения владельцам грозят штрафы за действия их любимцев:

Нападение на прохожего – 1700 – 3400 грн.

– 1700 – 3400 грн. Повреждение чужого имущества – компенсация в полном объеме.

– компенсация в полном объеме. Уничтожение зеленых насаждений в городе – 170 – 510 грн.

– 170 – 510 грн. Нарушение правил благоустройства – 340 – 1360 грн.

– 340 – 1360 грн. Нападение на человека с укусами – общественные или исправительные работы, ограничение свободы до 2 лет.

– общественные или исправительные работы, ограничение свободы до 2 лет. Неправильный выгул опасных пород (овчарки, ротвейлеры, доберманы) без намордника и поводка штраф – 170–340 грн.

Таким образом, пренебрежение правилами содержания и выгула животных может повлечь за собой серьезные последствия для их владельцев, включая штрафы и административную ответственность.

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