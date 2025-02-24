Повышение прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, не предусмотрено, что повлияло на пенсии.

С 2025 года в Украине изменяются условия ухода на пенсию, граждане, достигшие 60-летнего возраста, смогут получать выплаты только при наличии минимум 32 лет страхового стажа, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Законе "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", минимальная и максимальная пенсии останутся без изменений, поскольку повышение прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, не предусмотрено.

Минимальная пенсия – 2 361 грн

– 2 361 грн Максимальная пенсия – 23 610 грн (10 прожиточных минимумов)

Как пишет Политека, также в 2025 году не будут пересматриваться следующие социальные стандарты:

Минимальная зарплата – 8 000 грн

– 8 000 грн Прожиточный минимум общий – 2 920 грн

– 2 920 грн Для трудоспособных лиц – 3 028 грн

– 3 028 грн Для детей до 6 лет – 2563 грн

– 2563 грн Для детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн

– 3 196 грн Для лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 грн

– 2 361 грн Минимальное пособие по безработице – 1 500 грн, максимальное – 8 000 грн

– 1 500 грн, максимальное – 8 000 грн Единый социальный взнос (ЕСВ) : минимальный – 1 760 грн/месяц, максимальный – 35 200 грн/месяц

Таким образом, в 2025 году не только не возрастут пенсионные выплаты, но получить пенсию станет сложнее. Теперь для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

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