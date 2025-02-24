Нефтегаз предупредил, что исправление таких ошибок может занять определенное время и потребовать обращения в службу поддержки или банк.

В счете за газ от "Нафтогаза" может быть указана задолженность, даже если ее фактически нет, чаще всего это случается из-за ошибки в лицевом счете, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Чтобы предотвратить такие ситуации, перед оплатой следует внимательно проверять все введенные данные.

Причины некорректного долга

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" объясняет, что неправильный ввод цифр или отсутствие лицевого счета может привести к:

задержке зачисления платежа;

перевод средств на другой счет.

Исправление таких ошибок может занять определенное время и потребовать обращения в службу поддержки или банка, сообщает Политека.

Как избежать ошибочных начислений

Убедитесь, что лицевой счет указан правильно. Сверьте его с предыдущими платежками "Нафтогаз Украины", если оплата ранее проходила без проблем. Перед подтверждением платежа в кассе или терминале перепроверьте все реквизиты. Используйте официальные банковские сервисы – автоматически подтягивают правильный номер счета.

Храните квитанции об оплате

Документы об оплате коммунальных услуг (свет, газ, воду и т.д.) следует хранить, ведь они могут помочь в случае споров с поставщиком. Юристы рекомендуют держать их не менее 5 лет, поскольку срок исковой давности в таких случаях составляет 3 года, но рассмотрение дела может затянуться.

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