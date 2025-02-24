Клиент "ПриватБанка" рассказал, что имел в банке несколько карточных счетов с денежными средствами в национальной и иностранной валюте, однако остался без них.

Клиент государственного "ПриватБанка" заявил, что банк неожиданно разорвал с ним сотрудничество, заблокировав все его счета, сообщает Politeka.net.

Такое сообщение появилось на портале Минфин, где можно оставлять отзывы. По его словам, это произошло после того, как он попросил не звонить по телефону и не направлять финансовые предложения от "ПриватБанка".

Клиент "ПриватБанка" рассказал, что имел в банке несколько карточных счетов с денежными средствами в национальной и иностранной валюте. Однако однажды без предупреждения "ПриватБанк" прекратил обслуживание и заблокировал доступ ко всем средствам, сообщает Политека.

"Все счета заблокированы. Снять, перевести деньги я не могу... Куча карт, интернет, для выплат, валютные, на всех были деньги. Без объяснений, без причин, без уведомлений поступает сообщение", - написал клиент "ПриватБанка".

По его словам, это произошло после того, как он попросил представителя банка прекратить навязчивые звонки с предложениями по финансовым вложениям. Впоследствии клиент "ПриватБанка" получил официальное уведомление, что больше не сможет воспользоваться банковскими услугами.

В "ПриватБанке" объяснили, что действовали в соответствии с законодательством и имеют право прекращать сотрудничество с клиентами на определенных основаниях. При этом конкретные причины такого решения разглашать они не обязаны.

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