Балаклейский районный суд Харьковской области принял решение, согласно которому местная жительница должна оплатить компании "Харьковгаз" за газ 115,8 тысячи гривен, сообщает Politeka.net.

Женщина унаследовала дом, а во время проверки газового оборудования представители оператора обнаружили нарушения.

Как отмечается в решении суда от 13 февраля 2025 года, проверка показала, что идентификационные признаки пломбирования не соответствуют нормам, корпус счетчика поврежден, а отсчетный механизм имеет доступ для постороннего вмешательства, сообщает Политека.

Комиссия установила факт несанкционированного вмешательства, что могло повлечь за собой искажение учета газа. В судебном решении отмечается: "Такие повреждения свидетельствуют о постороннем влиянии, без которого нарушения не могли возникнуть".

Согласно этому решению женщину обязали компенсировать начисленные объемы газа, рассчитанные после пересчета потребления через поврежденную пломбу.

В документе также говорится, что вмешательство в работу газового счетчика является нарушением, которое классифицируется как несанкционированный отбор газа. В этих случаях потребителям доначисляют объемы использованного топлива.

Размер доначислений зависит от потенциальных объемов "украденного" газа. К примеру, если пломба повреждена в квартире с газовой плитой, штраф может составлять несколько тысяч гривен. В то же время, для домов с газовым отоплением сумма компенсации может достигать сотен тысяч гривен.

Источник: OBOZ.UA.

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