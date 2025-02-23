В этом материале вы узнаете, при каких условиях военнослужащие могут получить пенсию по инвалидности и какая сумма выплат.

Военнослужащие имеют право на пенсию по инвалидности, если эта инвалидность наступила в период службы или не позднее чем через три месяца после увольнения, пишет Политека.

Также право на пенсию по инвалидности военнослужащие имеют и позже после увольнения, если причиной инвалидности стало ранение или заболевание, полученное при несении службы или во время пребывания в плену.

Согласно Закону, в зависимости от того, что стало причиной инвалидности, военнослужащих, имеющих право на пенсию по инвалидности, делят на две категории:

а) лица, у которых инвалидность наступила в результате прохождения службы и войны;

б) другие лица с инвалидностью из числа военнослужащих, у которых инвалидность вызвана заболеванием или несчастным случаем, не связанным со службой.

Кроме того, лиц с инвалидностью также делят на три группы в зависимости от степени утраты трудоспособности, сообщает Политека.

Что касается размера пенсии по инвалидности для военнослужащих, то он зависит от категории и группы инвалидности.

Военнослужащий, получивший в результате службы инвалидность I группы, получит пенсию в размере 100% от своего военного денежного довольствия, II группы – 80%, III группы – 60%.

Военнослужащий, причина инвалидности которого не связана со службой, в случае I группы получит 70% от суммы своего денежного довольствия, ІІ группы – 60%, ІІІ группы – 40%.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, в каком случае 65-летние украинцы имеют право на пенсию почти в 12 тысяч при минимальном стаже.

Также Politeka писала, какой будет пенсия, если нет стажа: раскрыт размер выплат и как получить социальную помощь.

Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.