Вашему вниманию предлагается гороскоп Таро по одной карте для каждого знака зодиака на 25 февраля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро на 25 февраля для всех знаков Зодиака, сегодня мы наблюдаем столкновение энергий, когда нумерология соответствует числу 6 , которое говорит о необходимости заботиться о других, передает Politeka.net.

Итак, что же нам следует делать в этот день, если, согласно картам Таро, имеет место очевидный конфликт интересов?

Затем, когда позволит время, направьте энергию числа 6 в ваши отношения, занимаясь вещами, связанными с служением: готовкой, заботой, слушанием и уделением времени любимой работе.

Как передает Политека, узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 25 февраля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая

Не все будут ладить друг с другом, и это общее предупреждение, когда вы получаете перевернутую Тройку Пентаклей.

Тот факт, что некоторые люди могут выбирать войну вместо мира, может быть обескураживающим, но вы, Овен, можете быть миротворцем. Выбор того, как это произойдет, полностью за вами.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Рыцарь Мечей говорит, что вы не хотите следовать за толпой. Вам нужно делать то, что соответствует вашему личному повествованию, и что может не совпадать с кивками остального мира.

Тебе, Телец, приходится играть под свою дудку, и если это означает, что ты делаешь это, не получая одобрения, то это та жертва, которую ты платишь за счастье.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Туз Жезлов

Пришло время начать все сначала и стереть прошлое с чистого листа, Близнецы, когда вы получаете Туз Жезлов. Вы — творец своей судьбы и своего предназначения.

Вы можете не видеть «как», но вы можете видеть «почему». Ваше желание — достаточная причина, чтобы вы смогли подняться над шумом и сделать возможным все, о чем вы мечтаете.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Король Жезлов

Если у вас есть Король Жезлов, это может означать, что вам придется взять на себя роль защитника кого-то или от чего-то, что угрожает вашему дому и вашей семье.

Это не обязательно означает человека, а что угодно, что может нарушить баланс вашей домашней жизни — занятость, рутина или беспорядок. Проведите всестороннюю оценку вашей семейной жизни, чтобы увидеть, что может вызывать проблемы.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Хотя в целом вам может показаться неприятным такой упорный труд, разве не прекрасное чувство — осознавать, что вы заслужили то, что получили?

Рыцарь Пентаклей — воодушевляющая карта для тех, кто поставил перед собой цель. Это знак того, что вы на правильном пути, поэтому продолжайте двигаться вперед.

Гороскоп Таро на сегодня, 25 февраля: Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Иерофант, перевернутая

Вам не обязательно вступать в брак или следовать традиционным нормам общества, если вы чувствуете, что это вам не подходит.

Иерофант говорит, что смешивать свою жизнь из-за того, что думают другие, не является правильным мотивом. Вы должны следовать своему сердцу, Дева. Делайте то, что вы считаете лучшим для себя, в каком бы путешествии вы ни находились.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Девятка Кубков, перевернутая

Перевернутая Девятка Кубков не совсем похвалит вас за хорошую работу, это скорее пинок под зад, который скажет, что вам предстоит еще много работы.

Вы можете бороться с ощущением, что вы самозванец на работе или в любимой карьере. Хотя может показаться, что проще все бросить и не смотреть в лицо своим страхам, это время, когда вы не хотите отступать от своих мечтаний. Вы должны пробиться.

Гороскоп Таро на сегодня, 25 февраля: Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Четверка Пентаклей, перевернутая

Может показаться, что денег не хватает, и вы можете задаться вопросом, хватит ли их, чтобы свести концы с концами в этом месяце.

Перевернутая Четверка Пентаклей — о вашем финансовом положении. Вы можете подумать, что вы потерпите неудачу, а счета все равно придут.

Эта карта Таро — сигнал к планированию и подготовке. Всегда будет потребность в небольшой финансовой подушке, которая поможет там, где она вам нужна. Так что сделайте ее скорее.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Башня, перевернутая

Перевернутая Башня говорит вам, что вы, Стрелец, увернулись от метафорической пули.

Вы могли попасть в неприятную ситуацию, даже не понимая, во что ввязываетесь.

Вам не нужна была драма, и некоторые события изменили ход событий так, что вам не пришлось иметь дело с неприятностями.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Туз Кубков

Туз Кубков — это когда вы находитесь в ситуации, когда нужно дать рождение новому проекту. Вы так усердно трудились, и плод ваших трудов вот-вот оживет.

Сейчас самое трудное, потому что скоро все будет просто замечательно. Так что не теряйте надежды, когда жизнь кажется невозможной... вы так близки к своей мечте.

Гороскоп Таро на сегодня, 25 февраля: Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая

Вы можете услышать что-то от бывшего партнера, с которым, как вы думали, вам больше не придется общаться.

А перевернутая карта Таро «Верховная Жрица» — это знак того, что вам следует твердо придерживаться своих границ и не позволять кому-либо диктовать вам, что вы будете или не будете делать.

Если вы не хотите снова открывать дверь в свое сердце, то вы сами можете решить, что это вам не подойдет.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая

Не все эмоции выйдут на поверхность, и когда у вас Пятерка Жезлов в перевернутом положении, это сигнал о том, что некоторые вещи скрыты от вашего простого взгляда.

Возможно, сейчас вы только начинаете изучать эту тему, но позже вы обнаружите, что вам нужно было узнать гораздо больше, чем вы думали.

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