В Украине подорожала электрическая энергия во время полномасшабной войны, только за прошлый год цена выросла на 63%.

В Украине пересматривать цены на электричество с 1 марта 2025 пока не планируют, однако изменения все же будут, сообщает Politeka.net.

Как сообщает Политека, некоторые потребители смогут получить скидки почти в половину фиксированной стоимости, об этом говорится в постановлении правительства № 632.

Снижен тариф на электричество с 1 марта: согласно постановлению тариф на электричество в стране составляет 4,32 грн за кВт-ч.

Но если у потребителей установлено электрическое отопление по проекту, они могут платить по сниженному тарифу.

Цена на электричество с 1 марта:

За потребленные 2 тысячи кВт-ч в месяц льготная стоимость за электричество будет составлять 2,64 грн за 1 кВт-ч, в то время как полный тариф в 4,32 грн будут начислять за 1 кВт-ч только за объем, более 2 тысяч кВт-ч.

Соответствующий льготный тариф для украинцев будет действовать исключительно в отопительный период 2024-2025 годов, то есть с 1 октября по 30 апреля.

Кроме того, стоит отметить, что в случае, если в марте украинец не будет использовать отопление – все равно будет право пользоваться пониженным тарифом за электричество.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжает действовать запрет на повышение цен на рынке природного газа и теплоснабжения.

В правительстве уверяют, что в 2025 году не планируется повышение тарифов на основные коммунальные услуги, в том числе газ, воду и отопление. Об этом сообщили в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса.

В то же время, по данным Национального банка, после завершения войны власти будут постепенно пересматривать тарифы

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Напомним, Politeka писала, в одном из украинских городов планируют ограничение теплоснабжения: известно, кому следует быть готовыми.

Также Politeka писала, что тариф на воду повысили, однако не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.