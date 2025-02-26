Украинцев предупредили, что с 1 марта подорожают тарифы Vodafone, стало известно, о каких суммах идет речь.

Vodafone сообщил о повышении стоимости ряда контрактных тарифов, украинцам рассказали, о каких суммах идет речь, передает Politeka.net.

Удорожание тарифов Vodafone состоится 1 марта и составит от 50 до 100 грн, сообщила пресс-служба оператора.

Как передает Политека, вместе со стоимостью увеличится наполнение некоторых тарифов Vodafone, для остального повышения пройдет без бонусов абонентам.

Тарифы Vodafone подорожают с 1 марта, пакет Red Pro станет дороже на 70 гривен – с 260 до 330 грн/месяц, в то же время объем интернета в пакете будет увеличен до 50 ГБ;

минуты для звонков на другие сети достигнет 400;

количество SMS увеличено до 350.

Тариф Red Start станет дороже 50 грн – со 190 до 240 грн/месяц, объем услуг будет без изменений.

Стоимость тарифа Red Max от Vodafone вырастет на 70 гривен – с 330 до 400 грн./месяц.

В Vodafone сообщают, что абоненты получат безлимитный интернет на максимальной скорости.

Услуги Online, Social и Video Pass станут недоступными, говорят в Vodafone.

Тарифы Vodafone подорожают с 1 марта, Red Unlim Plus станет дороже на 70 грн – с 400 до 470 грн/месяц, размер услуг будет неизменным.

Стоимость тарифа Red Unlim Max от Vodafone вырастет на 75 грн, то есть с 500 до 575 грн/месяц, а объем предоставляемых Vodafone услуг остается без изменений.

Тариф ULTRA от Vodafone подорожает на 100 грн и вырастет с 600 до 700 грн/месяц.

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