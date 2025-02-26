Vodafone сообщил о повышении стоимости ряда контрактных тарифов, украинцам рассказали, о каких суммах идет речь, передает Politeka.net.
Удорожание тарифов Vodafone состоится 1 марта и составит от 50 до 100 грн, сообщила пресс-служба оператора.
Как передает Политека, вместе со стоимостью увеличится наполнение некоторых тарифов Vodafone, для остального повышения пройдет без бонусов абонентам.
Тарифы Vodafone подорожают с 1 марта, пакет Red Pro станет дороже на 70 гривен – с 260 до 330 грн/месяц, в то же время объем интернета в пакете будет увеличен до 50 ГБ;
минуты для звонков на другие сети достигнет 400;
количество SMS увеличено до 350.
Тариф Red Start станет дороже 50 грн – со 190 до 240 грн/месяц, объем услуг будет без изменений.
Стоимость тарифа Red Max от Vodafone вырастет на 70 гривен – с 330 до 400 грн./месяц.
В Vodafone сообщают, что абоненты получат безлимитный интернет на максимальной скорости.
Услуги Online, Social и Video Pass станут недоступными, говорят в Vodafone.
Тарифы Vodafone подорожают с 1 марта, Red Unlim Plus станет дороже на 70 грн – с 400 до 470 грн/месяц, размер услуг будет неизменным.
Стоимость тарифа Red Unlim Max от Vodafone вырастет на 75 грн, то есть с 500 до 575 грн/месяц, а объем предоставляемых Vodafone услуг остается без изменений.
Тариф ULTRA от Vodafone подорожает на 100 грн и вырастет с 600 до 700 грн/месяц.
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