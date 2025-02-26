Мобилизация с 1 марта продолжится, узнайте, как определяют критические предприятия по бронированию работников.

Мобилизация с 1 марта в Украине продолжается, под бронирование попадают военнообязанные, работающие на предприятиях и имеющие важное значение для экономики и жизнедеятельности страны, сообщает Politeka.net.

Критические критерии предприятия с 1 марта во время мобилизации в Украине:

Предприятие должно подтвердить критичность по новым правилам, в противном случае работники лишатся бронирования с 1 марта.

Как передает Политека, мобилизация с 1 марта в Украине продолжается, для того чтобы получить статус "критически важного" предприятие должно отвечать следующим условиям:

отсутствие налоговых долгов;

средняя зарплата на критическом предприятии должна быть как минимум 20 тысяч гривен каждого военнообязанного работника, которого бронирует предприятие – это касается частного бизнеса.

Государство ежемесячно будет мониторить размер зарплаты забронированных.

До 28 февраля 2025 г. критически важные предприятия должны подтвердить свой статус , в противном случае ее работники потеряют бронь от мобилизации с 1 марта.

При мобилизации в Украине предприятие должно отвечать по меньшей мере одному из дополнительных критериев:

Уплата налогов и сборов свыше 1,5 миллиона евро в год.

Валютные поступления более 32 миллионов евро в год.

Стратегическое значение для Украины, что определено в списке стратегических объектов.

Важное значение для определенной отрасли экономики или нужд территориального общества во время мобилизации в Украине с 1 марта.

Уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий.

Также предприятие в разгар мобилизации в Украине с 1 марта должно иметь статус резидента Дія.City.

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