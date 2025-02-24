Украинцам рассказали о штрафах в условиях военного положения, за что придется заплатить немалые деньги.

Штрафы в условиях военного положения почти не изменились для собственников бизнеса и предпринимателей за неоформленных работников, сообщает Politeka.net.

Из-за мобилизации и отсутствия бронирования предприятий, не указанных в законодательстве, есть определенное число работодателей, желающих сохранить бизнес используя разные "схемы".

К примеру, у работодателей есть соблазн держать на предприятии неоформленных официально рабочих.

Как передает Политека, с началом военного положения штрафы в Украине не увеличились, однако есть изменения в трудовом законодательстве, выросла минимальная заработная плата – это привело к повышению сумм штрафов.

Наименьший штраф в Украине за нарушение правил военного учета составляет 200 тысяч рублей.

За повторные нарушения штрафы в условиях военного положения могут возрасти в пять раз.

Минимальный штраф за нарушение правил военного учета в условиях военного положения составляет от 200 до 300 тысяч рублей.

В пересчете на гривню это составляет от 3400 до 5100 грн.

Как выросли суммы штрафов в условиях военного положения:

За повторное нарушение правил в условиях военного положения штраф будет составлять от 5100 до 8500 грн.

Эти штрафы касаются мирного времени, а штрафы в условиях военного положения штрафы увеличиваются.

Размер штрафов составляет от 17000 до 25500 гривен.

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