Гороскоп Таро на сегодня, по одной карте для каждого знака зодиака 23 февраля, узнайте, что говорят астрологи про этот день.

Гороскоп Таро на сегодня для для каждого знака зодиака 23 февраля, истинный признак успеха — это не только то, что вы делаете, но и кто вы это делаете, передает Politeka.net.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака 23 февраля.

Как передает Политека, гороскоп Таро на сегодня, 23 февраля, по одной карте уже здесь, узнайте, что ждет каждого знака Зодиака

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Правосудие

Этот день может заставить вас сдаться и подумать, что жизнь несправедлива и никогда не будет справедливой. Но прежде чем вы поднимете руки, скажете, что больны, и заползете обратно в постель, верните себе силу.

Вам решать, как пройдет этот день. Вы можете перехитрить проблемы и найти способ их преодолеть. Вы — Овен, и это именно то, что вы делаете.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Двойка Жезлов

Вы хотели вариантов, но вселенная, похоже, их не предоставила. Сейчас у вас есть только два варианта.

Хотя эта ситуация кажется вам не такой, как хотелось бы, это отличный способ упростить себе жизнь. Вам не нужно обдумывать бесконечное количество углов. Вам просто нужно выбрать, какой из этих двух путей лучше для вас.

Гороскоп Таро на сегодня, 23 февраля, по одной карте: Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая

Глубокий вздох. Какое облегчение, Близнецы. Тяжелые времена *наконец* позади, и теперь все время, которое вы тратили на звонки, отправку писем и написание отчетов о том, с кем вы говорили в последний раз, можно посвятить другим вещам.

Вы можете выйти с друзьями, расслабиться и позволить этой главе закончиться. Лучше всего закрыть книги раз и навсегда.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Вам не нужно ждать нового месяца или года, чтобы начать снова. Каждый день дает вам новые шансы для бесконечных возможностей. Если вам не нравится то, что вы видите, измените ввод или то, что вы можете контролировать. Вы получили это; изменения к лучшему возможны.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая

Может быть очень полезно практиковать самосознание и, в свою очередь, предлагать себе любящее любопытство для роста. Это может выглядеть как проливание света на глубоко укоренившееся убеждение и выяснение того, что его запускает? В любом случае, ведите с принятием и мягкостью.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Королева Пентаклей

Истинный признак успеха — это не только то, что вы делаете, но и кто вы это делаете. Работая над воплощением внешних целей в жизнь, всегда оставляйте немного времени для работы над величайшим проектом, за который вы когда-либо возьметесь: над собой. Ваше сердце может быть самым ценным приобретением.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Мало что может быть хуже, чем ощущение, что вы не можете позволить себе оплатить счета. Этот месяц был особенно тяжелым. Однако эта карта Таро указывает на то, что ваши денежные проблемы скоро изменятся.

Вы можете выиграть по-крупному с помощью лотерейного билета или традиционно повезти и получить новую работу, где платят больше. В любом случае, то, что было трудным временем, подходит к концу. Ваш сберегательный счет будет рад этим новостям.

Гороскоп Таро на сегодня, 23 февраля, по одной карте: Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Сила

Требуется много силы воли, чтобы решить, что вы наконец сделаете то, что обещали сделать, но вы постоянно терпите неудачу. Потребовалось много ошибок, чтобы наконец докопаться до сути себя. Но теперь, когда вы знаете свои слабости, вы можете начать чувствовать, что сработает и приведет к успеху в этот раз.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Тройка Жезлов

Сказать «нет» чему-то, что, по мнению других, вы должны принять, может быть эмоционально истощающим. Возможность может быть благословением, но если время неподходящее, то какой бы хорошей ни казалась ситуация, воспользоваться ею может быть более стрессово.

По этой причине вы можете закрыть дверь для шанса, который вы хотели. Это грустно, но не волнуйтесь. Когда придет время, эта возможность или что-то лучшее вернется позже.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая

Если вы действительно любите свою работу, источником напряжения могут оказаться люди, с которыми вы работаете. У кого-то может быть свое отношение на рабочем месте, и это давит на все ваши кнопки. Не позволяйте плохому дню одного человека испортить вам концентрацию. Вместо этого настройтесь на то, что вы действительно любите. Со временем они разберутся со своими проблемами. В конце концов, все будет хорошо.

Гороскоп Таро на сегодня, 23 февраля, по одной карте: Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Не отчаивайтесь, если пока не видите никаких обещаний. Помните, что некоторые из величайших урожаев требуют много времени. Хотя это может выглядеть иначе, чем чей-то другой график, ваш график уникален и не менее прекрасен. Двигайтесь вперед с верой и надеждой.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Башня, перевернутая

Не считайте яйца, пока они не вылупились. Вас может застать врасплох внезапная проблема. Но вот вам предупреждение, Рыбы: с умственной подготовкой приходит способность реагировать мудро, а не перегибать палку и совершать ошибки.

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