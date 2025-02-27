Салат с маринованными белыми грибами и шнитт-луком – это отличное блюдо, которое легко готовится и идеально подходит как для праздничного стола, так и для повседневного ужина.
Особенно если вы хотите добавить новый аромат в свои любимые салаты, этот рецепт не оставит равнодушными ваших близких. Как отметила Мирослава Пекарюк, автор этого рецепта, фуд-блогер и участница шоу «МастерШеф», этот салат является её любимым с детства, делится Politeka.net.
Ингредиенты:
- 500 г маринованных белых грибов
- 2 куриных яйца
- Свежий укроп – по вкусу
- Майонез 72% – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Шнитт-лук – по вкусу
Приготовление:
Маринованные белые грибы отцеживаем от маринада и выкладываем в глубокую миску.
Варим яйца вкрутую (примерно 10 минут) и даем им остыть в холодной воде. Затем нарезаем их на небольшие кусочки и добавляем к грибам, рассказывает Politeka.net.
Шинкуем шнитт-лук и укроп, солим, перчим и заправляем майонезом. Можно использовать как покупной, так и домашний майонез.
Салат готов к подаче сразу после приготовления, но для более насыщенного вкуса можно поставить его в холодильник на несколько часов.
Этот салат станет настоящим фаворитом среди ваших блюд, даря неповторимую вкусовую гармонию и аромат.
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