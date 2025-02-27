Салат с маринованными белыми грибами и шнитт-луком — это вкусное и простое блюдо, которое подойдёт как для праздничного стола, так и для повседневного ужина.

Салат с маринованными белыми грибами и шнитт-луком – это отличное блюдо, которое легко готовится и идеально подходит как для праздничного стола, так и для повседневного ужина.

Особенно если вы хотите добавить новый аромат в свои любимые салаты, этот рецепт не оставит равнодушными ваших близких. Как отметила Мирослава Пекарюк, автор этого рецепта, фуд-блогер и участница шоу «МастерШеф», этот салат является её любимым с детства, делится Politeka.net.

Ингредиенты:

500 г маринованных белых грибов

2 куриных яйца

Свежий укроп – по вкусу

Майонез 72% – по вкусу

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Шнитт-лук – по вкусу

Приготовление:

Маринованные белые грибы отцеживаем от маринада и выкладываем в глубокую миску.

Варим яйца вкрутую (примерно 10 минут) и даем им остыть в холодной воде. Затем нарезаем их на небольшие кусочки и добавляем к грибам, рассказывает Politeka.net.

Шинкуем шнитт-лук и укроп, солим, перчим и заправляем майонезом. Можно использовать как покупной, так и домашний майонез.

Салат готов к подаче сразу после приготовления, но для более насыщенного вкуса можно поставить его в холодильник на несколько часов.

Этот салат станет настоящим фаворитом среди ваших блюд, даря неповторимую вкусовую гармонию и аромат.

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