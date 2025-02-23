В марте 2025 года выплаты для людей с инвалидностью остаются на том же уровне, что и раньше, сообщает Politeka.net .
Размер пенсионных выплат для лиц с инвалидностью будет зависеть от группы инвалидности и страхового стажа, а также не изменится вследствие запланированной реформы МСЭК, говорится на Правительственном портале.
Какие выплаты для людей с инвалидностью в марте?
Согласно данным, выплаты для людей с инвалидностью будут продолжаться на тех же условиях, и размеры пенсионных выплат не будут сокращены. Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определяет размер пенсии по инвалидности в зависимости от группы инвалидности, сообщает Политека.
Размеры пенсионных выплат для лиц с инвалидностью
Пенсии по инвалидности для людей с инвалидностью в Украине исчисляются по группам:
Инвалиды I группы получают 100% пенсии по возрасту.
Инвалиды II группы получают 90% пенсии по возрасту.
Инвалиды III группы получают 50% пенсии по возрасту.
Сумма выплаты для людей с инвалидностью зависит также от страхового стажа. Для расчета пенсии учитывается период с момента установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.
Минимальные суммы выплаты для людей с инвалидностью в марте
В марте 2025 года размеры выплат для лиц с инвалидностью будут такими:
Инвалиды I группы получают не менее 2 760 гривен.
Работающие с инвалидностью II и III групп получают 2 093 грн.
Неработающим лицам с инвалидностью II и III группы будут насчитываться 2520 гривен.
Важная информация о выплатах для людей с инвалидностью
Пенсии по инвалидности выплачиваются с момента установления инвалидности, но только при условии подачи заявления в течение трех месяцев после этого. В случае позднейшего подачи заявления выплаты для людей с инвалидностью начинаются с момента подачи соответствующего заявления.
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