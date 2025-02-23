Чтобы продать квартиру с двумя собственниками, необходимо согласие всех совладельцев.

Продажа квартиры с двумя владельцами имеет свои нюансы, поэтому следует окончательно разобраться в процессе, сообщает Politeka.net .

Далее мы рассмотрим, как продать квартиру, если у нее два владельца, и что делать, когда один из них не хочет продавать.

Продать квартиру с двумя владельцами: возможно ли?

Продажа квартиры с двумя владельцами возможна, но зависит от формы собственности:

Совместная совместная собственность – для продажи необходимо согласие всех совладельцев.

Совместная долевая собственность – каждый совладелец может продавать свою часть.

Что делать, если один хозяин не желает реализовать квартиру?

В случае, если один из владельцев не хочет продать квартиру, есть несколько вариантов:

Переговоры – попытайтесь договориться или предложить альтернативы.

Принудительное прекращение собственности через суд – если часть одной из страниц имела и не используется, суд может принять решение в пользу другого совладельца.

Продажа части без согласия — продажа части возможна, если выполнено требование письменного предупреждения.

Неправильное оформление сообщения может привести к признанию соглашения недействительным, сообщает Политека.

Как оформить сделку купли-продажи квартиры с двумя владельцами?

Для продажи квартиры с двумя собственниками необходимо согласие всех совладельцев. Если один из них отсутствует, то он может выдать нотариальную доверенность.

Необходимые документы:

право собственности;

техпаспорт;

оценка недвижимости;

выписка из реестра прав;

паспорта и коды;

свидетельство о браке или разводе (при необходимости);

разрешение органов опеки (если часть принадлежит несовершеннолетнему).

Нотариус проверяет правомерность сделки и согласия на всех страницах.

Налоги при продаже квартиры

Если квартира не была в собственности более трех лет или это не первая продажа за год, продавец должен оплатить:

5% НДФЛ ;

5% военный сбор .

При продаже доли налоги уплачиваются каждым совладельцем пропорционально их долям. Если за год было продано более двух квартир, на третий договор насчитывается 18% НДФЛ .

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