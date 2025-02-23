Продажа квартиры с двумя владельцами имеет свои нюансы, поэтому следует окончательно разобраться в процессе, сообщает Politeka.net .
Далее мы рассмотрим, как продать квартиру, если у нее два владельца, и что делать, когда один из них не хочет продавать.
Продать квартиру с двумя владельцами: возможно ли?
Продажа квартиры с двумя владельцами возможна, но зависит от формы собственности:
Совместная совместная собственность – для продажи необходимо согласие всех совладельцев.
Совместная долевая собственность – каждый совладелец может продавать свою часть.
Что делать, если один хозяин не желает реализовать квартиру?
В случае, если один из владельцев не хочет продать квартиру, есть несколько вариантов:
Переговоры – попытайтесь договориться или предложить альтернативы.
Принудительное прекращение собственности через суд – если часть одной из страниц имела и не используется, суд может принять решение в пользу другого совладельца.
Продажа части без согласия — продажа части возможна, если выполнено требование письменного предупреждения.
Неправильное оформление сообщения может привести к признанию соглашения недействительным, сообщает Политека.
Как оформить сделку купли-продажи квартиры с двумя владельцами?
Для продажи квартиры с двумя собственниками необходимо согласие всех совладельцев. Если один из них отсутствует, то он может выдать нотариальную доверенность.
Необходимые документы:
право собственности;
техпаспорт;
оценка недвижимости;
выписка из реестра прав;
паспорта и коды;
свидетельство о браке или разводе (при необходимости);
разрешение органов опеки (если часть принадлежит несовершеннолетнему).
Нотариус проверяет правомерность сделки и согласия на всех страницах.
Налоги при продаже квартиры
Если квартира не была в собственности более трех лет или это не первая продажа за год, продавец должен оплатить:
5% НДФЛ ;
5% военный сбор .
При продаже доли налоги уплачиваются каждым совладельцем пропорционально их долям. Если за год было продано более двух квартир, на третий договор насчитывается 18% НДФЛ .
Последние новости Украины:
Как писала Politeka, когда у украинцев могут отобрать единственное жилье: важные детали и условия
Как сообщала Politeka, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.
Также Politeka информировала о том, что Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.