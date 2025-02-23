Чтобы избежать неожиданно высоких коммунальных платежей, очень важно успешно подавать показатели счетчиков воды, газа и электроэнергии, сообщает Politeka.net .

Если вовремя отправить показатели счетчиков, вы получите платежи за фактически потребленные услуги, а не по общему тарифу, что поможет сохранить бюджет.

Подача показателей счетчиков электроэнергии

Показатели счетчиков электроэнергии можно передавать через несколько удобных каналов. Одним из самых простых способов есть использование личного кабинета на сайте оператора системы распределения (ОСР). Также можно использовать такие варианты, как звонок в колл-центр OSR, чат-боты в Viber, Telegram или Facebook Messenger или другие доступные методы, которые предлагают ваш OSR. Не забывайте, что показатели счетчиков электроэнергии нужно давать до 4 числа каждого месяца, сообщает Политека.

Подача показателей счетчиков воды

Для передачи показателей воды доступно несколько способов. Вы можете предоставить показатели через личный кабинет на сайте водоканала или через Viber-бота. Кроме того, можно позвонить в контакт-центр по номеру (044) 202-0202, воспользоваться Telegram-ботом или посетить Центры коммунальной службы по номеру 247-40-40 или Центры обслуживания потребителей Киевводоканала. Еще один вариант – записать показатели в платежном извещении при оплате в банке. Помните, что показатели счетчиков нужно давать ежемесячно до 28 чисел.

Подача показателей счетчиков газа

По газу, показатели счетчиков нужно давать с 1 по 5 число каждый месяц. Наиболее распространенными способами является передача данных оператору газораспределительной сети (ГРМ), через сайт или чат-бот облгаза, или позвонив в контакт-центр облгаза. Помните, что временная подача счетчиков газа поможет избежать завышенных начислений в платежках.

Источник: 24 канал

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, В одном из украинских городов планируется ограничение теплоснабжения: известно, кому следует быть готовыми.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.