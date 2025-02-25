С 1 марта 2025 г. правительство продолжит автоматическое начисление выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), но только тем, кто отвечает определенным критериям.

Правительство автоматически переназначит выплаты для ВПЛ на еще один 6-месячный период для тех, кто отвечает установленным критериям, сообщает Politeka.net.

Как информируют в Минсоцполитики, получающие помощь будут и дальше иметь выплаты в размере 2 000 гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью. Эти выплаты продолжатся без необходимости дополнительных обращений для большинства ВПЛ.

Однако есть категории лиц, которые должны подать заявление на продление выплаты. К ним относятся: ВПЛ с детьми до 14 лет, находящиеся в зонах активных боевых действий или в районах, где есть вероятность таких действий; ВПЛ, чьи дети не могут ходить в школу офлайн из-за разных обстоятельств; Семьи, где один из членов ухаживает за человеком с инвалидностью 1 группы или несовершеннолетним ребенком с инвалидностью или тяжелобольным ребенком, сообщает Политека.

Если эти люди не подадут заявление, они не смогут автоматически получить помощь. Кроме этого, для ВПЛ, не получающих пособие на проживание, доступна новая форма поддержки – субсидия на аренду жилья. Эта субсидия будет назначена семьям, которые выехали с оккупированных территорий или зон боевых действий и не имеют собственного жилья в безопасных регионах. Она также доступна для арендующих жилье, но не имеет достаточно средств для этого. Важно, что семья ВПЛ может одновременно получать как субсидию на аренду жилья, так и субсидию на коммунальные услуги.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, 6,5 тысяч гривен на детей: кто может получить помощь в Украине до конца зимы 2025 года

Также Politeka писала, что подъемные выплаты для военных: в Минобороны рассказали, кто не получит помощь

Как сообщала Politeka, выплаты ВПЛ 2025: кому могут прекратить оказание помощи