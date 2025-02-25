Официально работающие пенсионеры в Украине вынуждены платить налоги, однако не все их доходы подлежат налогообложению.

В 2025 году работающие пенсионеры в Украине платят налоги на общих условиях, как и другие граждане, имеющие официальное трудоустройство, сообщает Politeka.net.

Факты ICTV рассказали, какие именно налоги ждут работающих пенсионеров и при каких условиях пенсии не облагаются налогом.

Доходы неработающих пенсионеров облагаются стандартными налоговыми ставками, однако есть некоторые исключения по пенсионным выплатам. Если пенсионер официально трудоустроен, с его заработной платы удерживаются два основных налога: 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ); 5% военного сбора, сообщает Политека.

Например, если работающий пенсионер получает зарплату в размере 10 000 гривен, то сумма налогов, удержанных с этой суммы, составит 1 800 гривен на НДФЛ и 500 гривен на военный сбор. После уплаты налогов пенсионер получит на руки 7700 гривен.

Что касается пенсионных выплат, то в Украине пенсии не облагаются налогами, если их размер не превышает 24 000 гривен в месяц (это три минимальных заработных плат в 2025 году). В таком случае пенсии остаются не облагаемыми налогом. Однако если общий доход пенсионера (пенсия, заработная плата, доходы от аренды имущества, дивиденды и т.п.) превышает этот лимит, тогда начисляются дополнительные налоги: 15% налога на доходы физических лиц, если превышение незначительно; 20% налога на доходы физических лиц, если превышение значительно.

Стоит отметить, что минимальная пенсия в 2025 году составляет 2361 гривну и не подлежит налогообложению. Также налоги не касаются пенсионеров, не работающих и не получающих других доходов.

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