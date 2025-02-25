Ежемесячное представление показателей счетчиков воды, газа и электроэнергии – важный этап для корректного начисления суммы, которую вы должны оплатить за коммунальные услуги , сообщает Politeka.net.

Как пишет 24 канал, каждый потребитель коммунальных услуг должен предоставлять актуальные показатели, чтобы платить за фактическое потребление, а не за общий тариф, что значительно повышает сумму в квитанции.

Прежде всего, эксперты советуют не забывать подавать показатели до установленного срока, иначе автоматически будет начислено максимальное потребление по стандартным тарифам, сообщает Политека.

Коммунальные услуги: предоставляем показатели за свет

Показатели счетчика электроэнергии следует передавать до 4 числа каждого месяца. Это можно сделать несколькими способами: через личный кабинет на сайте оператора системы распределения (ОСР), позвонив в колл-центр ОСР, через чат-ботов в Viber, Telegram или Facebook Messenger, а также другие методы, предоставляемые вашей ОСР.

Коммунальные услуги: предоставляем показатели за воду

Для воды также есть несколько вариантов подачи показателей, среди которых: личный кабинет на сайте, Viber-бот, телефонный контакт-центр (044) 202-0202, Telegram-бот, Центры коммунального сервиса и обслуживания потребителей Киевводоканала. Важно помнить, что показатели воды нужно подавать до 28 числа каждого месяца, чтобы не было никаких разногласий в начислениях.

Коммунальные услуги: предоставляем показатели за газ

Что касается газа, показатели можно передавать с 1 по 5 число ежемесячно. Это можно сделать через операторов ГРМ (облгаза), на сайте или через чат-боты облгаза, а также посредством звонка в контакт-центр облгаза.

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