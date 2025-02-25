Лица, получавшие высокие пенсии, претерпевают изменения, но это не коснется участников АТО и родных погибших военных.

В 2025 году в Украине предусмотрены изменения в механизме начисления пенсии для военных, в частности, ограничения на максимальные пенсии, сообщает Politeka.net .

Это регулируется правительственным постановлением «Об определении порядка выплаты пенсии некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения», предусматривающим ограничение выплаты более десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Ограничения на максимальные пенсии для военных

Военные пенсии, превышающие сумму десяти минимумов (23,61 тыс. грн. в 2025 году), будут ограничены коэффициентом. Это уменьшит выплаты для тех, кто получал высокие пенсии, но изменения не будут касаться участников АТО и родных погибших военных.

Военные пенсии при инвалидности

Пенсии по инвалидности зависят от группы инвалидности: 100% для первой группы (в связи с войной), 80% – для второй, 60% – для третьей. Боевые доплаты не учитываются при расчете, сообщает Политека.

Пенсии за выслугу лет для военных

Военные, имеющие стаж более 20 лет, будут получать пенсии за выслугу лет. За 20 лет службы выплата будет составлять 50% зарплаты, с каждым дополнительным годом по 3%. Максимум можно получить 70% зарплаты, кроме участвовавших в ликвидации последствий Чернобыля, для которых пенсии — 100%.

Пенсии при потере кормильца

Родные погибших военных имеют право на пенсию в случае потери кормильца. Выплаты зависят от обстоятельств смерти и количества родственников. Этот вид пенсии остается неизменным.

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