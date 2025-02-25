В Украине появилась возможность купить пенсионный стаж, что позволит получить пенсию тем, кто не набрал достаточное количество лет для выхода на заслуженный отдых.

В 2025 году уйти на пенсию в Украине можно только после 60 лет, сообщает Politeka.net.

Как информируют в ПФУ, минимальное количество страхового стажа для получения пенсии зависит от возраста и будет меняться каждый год. Так, для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 32 лет стажа. Если же человек достигнет 63 лет, то минимальный стаж, который необходим для выхода на пенсию – 22 года, а для украинцев, которые будут работать до 65 лет – понадобится 15 лет стажа.

Эти требования минимального стажа будут постепенно расти к 2028 году, что может стать проблемой для тех, кто не смог накопить достаточное количество страховых лет для выхода на пенсию. Однако существует альтернатива – покупка стажа, сообщает Политека.

Возможность докупить пенсионный стаж будет доступна для граждан, не достигших минимума из-за недостаточного количества официального дохода, или для тех, кто длительное время работал за границей. В частности, для того чтобы купить 1 месяц стажа, нужно заплатить сумму, равную минимальному страхованию – 22% от минимальной зарплаты, или 1760 гривен в месяц. Для приобретения полного года стажа необходимо будет потратить 21120 гривен.

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Напомним Politeka писала, Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

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Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.