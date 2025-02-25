Причина задержки субсидий – внедрение новых единых правил начисления помощи, сообщает Politeka.net.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, в нынешнем февраля украинцы не получат начислений субсидии, хотя раньше они были привычным явлением в первые месяцы года. Причиной этого введение новых правил на основе закона "О государственном бюджете на 2025 год".

В ПФУ подчеркивают, что выплаты будут перенесены на март, однако они будут осуществлены сразу за два месяца – февраль и март. Однако есть условие: для получения субсидии семья должна отвечать новым требованиям по доходам, сообщает Политека.

Согласно новым правилам, начисление субсидии теперь будет зависеть от среднемесячного дохода семьи. Ранее некоторые люди могли получать пособие без учета доходов, но теперь для получения льгот, в том числе на коммунальные услуги, необходимо, чтобы средний доход семьи не превышал 4,24 тысяч гривен.

Наибольшее изменение касается тех, кто обращается за оформлением субсидии в 2025 году. Для таких лиц право на пособие будет определяться в соответствии с их доходом. Но для семей, уже получавших льготы до 31 декабря 2024 года, новые правила вступят в силу после завершения отопительного сезона 2024-2025 годов. При этом участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны остаются исключением, и для них эти нормы не будут применяться.

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