В период общей мобилизации вопрос отсрочки от армии важен для многих граждан, и особенно это касается родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, сообщает Politeka.net .
В Украине мужчины, которые присматривают за такими детьми, могут получить отсрочку от призыва, объясняют юристы.
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации?
Согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отсрочку могут получить:
Родители детей с инвалидностью младше 18 лет. Отсрочка распространяется не только на биологических родителей, но и опекунов, попечителей, усыновителей.
Родители, воспитывающие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы. Отсрочка предоставляется вне зависимости от возраста ребенка.
Ухаживающие за ребенком с тяжелыми заболеваниями без установленной инвалидности. В таком случае требуется медицинское заключение.
Как получить отсрочку?
Для получения отсрочки военнообязанный должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с заявлением и документами, подтверждающими родственную связь и состояние здоровья ребенка, сообщает Политика.
Некоторые документы включают:
свидетельство о рождении ребенка;
справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК);
документы, подтверждающие статус опекуна или попечителя.
Заявление рассматривается до семи дней, а в случае дополнительных проверок – до 15 дней. В этот период мобилизация не может быть произведена.
Продолжительность отсрочки
Отсрочка от мобилизации действует до тех пор, пока есть основания для ее предоставления. Если ребенок достиг 18 лет и не будет иметь инвалидности I или II группы, право на отсрочку теряется.
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