Заявление рассматривается до 7 дней, а в случае дополнительных проверок может рассматриваться до 15 дней.

В период общей мобилизации вопрос отсрочки от армии важен для многих граждан, и особенно это касается родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, сообщает Politeka.net .

В Украине мужчины, которые присматривают за такими детьми, могут получить отсрочку от призыва, объясняют юристы.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации?

Согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отсрочку могут получить:

Родители детей с инвалидностью младше 18 лет. Отсрочка распространяется не только на биологических родителей, но и опекунов, попечителей, усыновителей.

Родители, воспитывающие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы. Отсрочка предоставляется вне зависимости от возраста ребенка.

Ухаживающие за ребенком с тяжелыми заболеваниями без установленной инвалидности. В таком случае требуется медицинское заключение.

Как получить отсрочку?

Для получения отсрочки военнообязанный должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с заявлением и документами, подтверждающими родственную связь и состояние здоровья ребенка, сообщает Политика.

Некоторые документы включают:

свидетельство о рождении ребенка;

справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК);

документы, подтверждающие статус опекуна или попечителя.

Заявление рассматривается до семи дней, а в случае дополнительных проверок – до 15 дней. В этот период мобилизация не может быть произведена.

Продолжительность отсрочки

Отсрочка от мобилизации действует до тех пор, пока есть основания для ее предоставления. Если ребенок достиг 18 лет и не будет иметь инвалидности I или II группы, право на отсрочку теряется.

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