ПриватБанк планирует введение фиксированной платы в 80 грн за доставку банковских карт по Украине, сообщает Politeka.net .
Нововведение вступит в силу с 1 января 2026 года, а до этого времени услуга остается бесплатной, передают на сайте ПриватБанка .
Какие услуги в ПриватБанке станут платными?
С 2026 года клиентам придется платить 80 грн (с НДС) за получение карты в пределах Украины.
Также финансовое учреждение вводит новую тарификации для международной доставки перевыпущенных карт. Стоимость этой услуги будет варьироваться в зависимости от страны получателя.
Весь 2025 год ПриватБанк продолжит предоставлять соответствующий сервис бесплатно, включая рассылку всех типов карт как в Украине, так и за рубежом, сообщает Политека.
Как заказать доставку карт в ПриватБанке?
Пока клиенты могут пользоваться услугой бесплатной доставки карт в пределах Украины и в 48 странах мира.
Заказ доступен в случае:
перевыпуска действующей карты;
открытие новой цифровой карты через приложение "Приват24".
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
Откройте меню "Все карты" в "Приват24".
Выбрать необходимую карту для перевыпуска.
Перейти в настройки и нажать "Заказать карту".
Выбрать способ доставки.
После этого клиенты получают карту:
в Украине – в отделении банка или почтамате "Новой Почты";
за границей – через "Новую Почту" или "Укрпочту".
Срок поставки:
по Украине – на следующий день в почтовом отделении;
за границу:
"Новая Почта" – 7-14 дней;
"Укрпочта" – 7-30 дней.
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