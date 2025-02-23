Стоимость этой услуги будет варьироваться в зависимости от страны получателя.

ПриватБанк планирует введение фиксированной платы в 80 грн за доставку банковских карт по Украине, сообщает Politeka.net .

Нововведение вступит в силу с 1 января 2026 года, а до этого времени услуга остается бесплатной, передают на сайте ПриватБанка .

Какие услуги в ПриватБанке станут платными?

С 2026 года клиентам придется платить 80 грн (с НДС) за получение карты в пределах Украины.

Также финансовое учреждение вводит новую тарификации для международной доставки перевыпущенных карт. Стоимость этой услуги будет варьироваться в зависимости от страны получателя.

Весь 2025 год ПриватБанк продолжит предоставлять соответствующий сервис бесплатно, включая рассылку всех типов карт как в Украине, так и за рубежом, сообщает Политека.

Как заказать доставку карт в ПриватБанке?

Пока клиенты могут пользоваться услугой бесплатной доставки карт в пределах Украины и в 48 странах мира.

Заказ доступен в случае:

перевыпуска действующей карты;

открытие новой цифровой карты через приложение "Приват24".

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

Откройте меню "Все карты" в "Приват24".

Выбрать необходимую карту для перевыпуска.

Перейти в настройки и нажать "Заказать карту".

Выбрать способ доставки.

После этого клиенты получают карту:

в Украине – в отделении банка или почтамате "Новой Почты";

за границей – через "Новую Почту" или "Укрпочту".

Срок поставки:

по Украине – на следующий день в почтовом отделении;

за границу:

"Новая Почта" – 7-14 дней;

"Укрпочта" – 7-30 дней.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ПриватБанк разъяснил новые лимиты, которые вступят в силу с 1 февраля: ключевые изменения и важные детали.

Также Politeka писала, Через терминал ПриватБанк воруют деньги украинцев: "Через три дня средства так и не засчитали".

Как сообщала Politeka, Со счета ПриватБанка мошенники списали немалую сумму средств: клиент раскрыл, помог банк вернуть деньги.