Капуста из серелины января дорожала чуть ли не каждый день, однако теперь ситуация изменилась в противоположную сторону.

После периода стремительного роста стоимости капусты цены наконец-то пошли вниз, что объясняется сезонными факторами и изменением рыночной ситуации, сообщает Politeka.net .

Об этом информируют аналитики EastFruit .

Почему капуста дешевеет?

Снижение цены на капусту обусловлено резким ростом ее предложения на рынке. По данным EastFruit, фермеры, ранее воздерживавшиеся от продажи в ожидании более выгодной цены, начали массово реализовывать запасы. Это объясняется тем, что качество капусты в хранилищах начало ухудшаться, что заставляет производителей оперативно сбывать продукцию.

Как изменялись цены?

Еще с середины января капуста дорожала чуть ли не каждый день, однако теперь ситуация изменилась: фермеры вынуждены использовать стоимость в сторону понижения. В настоящее время белокочанная капуста продается по 32–38 гривен за килограмм (77–91 цент), что в среднем на 10% дешевле , чем в конце прошлой недели, сообщает Политека.

В то же время хозяйства, имеющие запасы высококачественной капусты, не спешат реализовывать продукцию, ожидая роста спроса ближе к концу месяца.

Какие цены в магазинах?

Журналисты исследовали актуальные цены на капусту в крупных торговых сетях Украины:

Капуста белокочанная, 1 кг:

Novus – 46,69 грн

Метро – 44,80 грн

Ашан – 44,80 грн

Мегамаркет – 64,80 грн

АТБ – 44,89 грн

Сильпо – 49,40 грн

Капуста молода, 1 кг:

Ашан – 87,50 грн

Мегамаркет – 89,90 грн

Несмотря на то, что капуста подешевела, аналитики отмечают, что ее стоимость все же останется в среднем в 4,5 раза выше , чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, дальнейшее развитие ситуации зависит от спроса и объемов поставки продукции на рынок.

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