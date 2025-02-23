Мужчина в августе повторно отказался явиться в военкомат, о чем свидетельствуют соответствующие акты и показания военных чиновников.

Веселиновский районный суд Николаевской области вынес приговор в отношении местного жителя, сознательно проигнорировавшего призыв на военную службу во время общей мобилизации , сообщает Politeka.net .

Так указано в приговоре суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений .

Согласно материалам дела, в мае 2024 года мужчина получил повестку, которая обязывала его прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для дальнейшего прохождения службы. Однако он сознательно не выполнил эту обязанность, несмотря на отсутствие законных оснований для отсрочки.

В августе того же года он повторно отказался явиться в военкомат, о чем свидетельствуют соответствующие акты и показания военных чиновников.

Финансовые трудности не стали оправданием

В суде мужчина признал свою вину, отметив, что уклонился от мобилизации из-за сложного материального положения. По его словам, у него есть четыре непогашенных кредита, жена не работает, а на иждивении находятся несовершеннолетний ребенок и больная мать, сообщает Политека.

«Я действительно прошел медицинское освидетельствование, и врачи сочли меня годным к военной службе. Но не явился в дату, поскольку не мог оставить семью без средств к жизни», — приводятся его слова в судебном приговоре.

Однако суд учел, что обвиняемый трудоспособен и не имеет медицинских противопоказаний для прохождения военной службы. Следовательно, уклонение от мобилизации было квалифицировано как преступление.

Судя по тяжести правонарушения, а также искренному раскаянию, суд принял решение о назначении лицу наказания в виде трех лет лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, 16-летняя украинка согласилась выполнить задание рф: создадут взрывчатки и не только.

Также Politeka писала, что врач и священник оказались агентами кремля: известно, что они успели натворить.

Как сообщала Politeka, находился «в режиме ожидания»: украинец сдал позиции ВСУ россиянам, известны подробности.