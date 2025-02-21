Право на льготный тариф остается, если потребители в марте не используют отопление.

С 1 марта 2025 г. в Украине действуют специальные скидки на электричество для определенных категорий потребителей, сообщает Politeka.net .

При общем повышении тарифов на электроэнергию некоторые домохозяйства получают возможность платить за электричество почти вдвое меньше, говорится в постановлении правительства №632.

Льготный тариф: кто имеет право на скидку

Согласно правительственному постановлению №632, базовая стоимость электроэнергии в стране составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч. Однако для домохозяйств с электроотоплением, установленным в соответствии с проектом, действует льготный тариф.

При потреблении до 2000 кВт-ч в месяц цена будет составлять 2,64 грн за 1 кВт-ч. А вот объем свыше 2 000 кВт-ч уже оплачивается по полному тарифу в 4,32 грн. за 1 кВт-ч.

Важно отметить, что скидка на электричество будет действовать только в отопительный период 2024-2025 годов – с 1 октября по 30 апреля. Кроме того, если потребители в марте не используют отопление, право на льготный тариф останется, сообщает Политека.

Как еще можно сэкономить на электроэнергии

Украинцы могут воспользоваться еще одним вариантом экономии – перейти на тариф «день-ночь». Эта система позволяет снизить затраты на электроэнергию за счет двухзонных счетчиков:

в дневное время (с 07:00 до 23:00) действует стандартная стоимость - 4,32 грн за 1 кВт-ч;

в ночной период (с 23:00 до 07:00) электроэнергия стоит вдвое дешевле – 2,16 грн за 1 кВт-ч.

Благодаря этим механизмам украинцы могут значительно снизить затраты на электроэнергию.

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