Погода на выходных в Украине, как прогнозируют синоптики, станет еще более суровой с усилением морозов, поэтому украинцам стоит готовиться к холоду.

В Украину придут сильные ночные морозы и прохладные дни, причем некоторые регионы переживут самые холодные температуры этого февраля, сообщает Politeka.net .

Данные метеорологического портала Ventusky свидетельствуют о том, что февраль в Украине продолжит удивлять холодными днями, и, по прогнозам метеорологов, в выходные морозы усилятся. 22 февраля ожидаются сильные утренние морозы, когда температура ночью и утром опустится ниже -10 градусов.

Холоднее всего будет на севере страны. Чернигов, Сумы и Житомир испытывают наибольшие морозы, где температура может опуститься до -15…-19 градусов. На востоке тоже ожидается мороз, однако менее суровый – в Харькове и Луганске температура будет достигать -11...-15 градусов, сообщает Политека.

На западе и юге страны будет несколько теплее. В этих регионах температура в среднем составит -10 градусов, за исключением Крыма, где столбики термометров остановятся на -6…-9 градусах.

23 февраля морозы продлятся, хотя на севере страны температура немного повысится (на 2 градуса). Во Львове по прогнозам синоптиков температура снизится до -12 градусов. К югу и востоку существенных изменений не предвидится, в среднем температура будет оставаться в пределах -8…-10 градусов.

В Укргидрометцентре также обращают внимание на сильные ночные морозы. Тем не менее, днем ​​температура может повышаться, поэтому на 22 и 23 февраля в Украине ожидается существенный контраст между ночными и дневными температурами. Ночью будет -8…-10, а днем ​​– от +1 до +5 градусов.

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