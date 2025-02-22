С начала 2025 года стоимость горючего на украинских АЗС выросла из-за повышения акцизов и глобального роста цен на нефть, однако ближе к весне ожидается возможное снижение цен на некоторые виды горючего.

В январе этого года цены на топливо в Украине значительно повысились, главным образом, из-за новых акцизов: на сжиженный газ акциз вырос на 1,3 гривны за литр, на бензин – на 1,5 гривны, а на дизель – на 2 гривны, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает РБК-Украина. Кроме того, цена нефти на мировых рынках также выросла на 10%, что дополнительно подтолкнуло цены на заправках. Однако в феврале наблюдается определенное охлаждение на нефтяном рынке, и цена на нефть снизилась до 76-78 долларов за баррель. Как следствие, на АЗС цены на топливо немного упали.

Снижение цен на топливо в Украине вероятно из-за сезонного спада спроса. В период "мертвого сезона", когда потребление горючего минимально, а запасы остаются большими, АЗС могут снижать цены, чтобы стимулировать спрос, сообщает Политека.

Однако стоимость газа вряд ли значительно изменится, поскольку его цена уже стабильна. Снижение цены на нефтепродукты может произойти уже к началу весны. Эксперты говорят, что угроза роста стоимости горючего может зависеть от дальнейшего развития ситуации на мировых рынках. Уже сейчас президент США пытается стимулировать увеличение добычи нефти в Америке, что может привести к еще большему снижению цен на нефть.

По состоянию на 20 февраля на украинских заправках средние цены на топливо составляют бензин А-95 - 56,90 грн за литр, дизель - 55,29 грн, а газ - 37,05 грн. Стоимость может варьироваться на разных АЗС в пределах 7-10 гривен.

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