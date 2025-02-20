По состоянию на понедельник, 17 февраля, стоимость бензина А-95 на большинстве АЗС составила 56,86 грн за литр, что на одну копейку дешевле по сравнению с пятницей, 14 февраля, передает Politeka.net.

Как пишет delo.ua, несмотря на это, в экспертной среде не ожидают значительных изменений в ценах на бензин в ближайшие дни. Специалисты объясняют, что, несмотря на недавние штормовые условия на Черном море, повлиявшие на поставки дизельного горючего, бензин в Украину доставляют преимущественно железнодорожным транспортом, поэтому морские штормы не повлияли на его поставки, сообщает Политека.

На прошлой неделе на юге и востоке страны возник дефицит дизтоплива из-за усложненного доступа судов к порту Измаил. Это вызвало повышение цен на дизель в оптовых продажах на 1 грн за литр. Однако дефицит не касался бензина, поскольку для его доставки используются железнодорожные перевозки, а морской путь играет незначительную роль в снабжении этого вида горючего.

В настоящее время цены на дизель также остаются стабильными. По состоянию на 17 февраля средняя стоимость дизтоплива на АЗС составляла 55,26 грн за литр, что идентично цене в конце прошлой рабочей недели. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на бензин не претерпят значительных колебаний, и ситуация на рынке горючего будет оставаться стабильной.

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