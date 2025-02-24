Бендерики – это традиционное украинское блюдо в виде треугольных блинов с мясной начинкой, и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился их рецептом.

Известный шеф-повар и ресторатор, бессменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, показал, как приготовить вкусные блины-бендерики с курицей, пишет Политека.

Одно из преимуществ этого рецепта в том, что порция небольшая, поэтому вам не придется стоять час и жарить блины – все очень просто и быстро.

Для теста на блины нам понадобится:

1 яйцо

0,5 ч.л. сахара

щепотка соли

50 г муки

5 г растительного масла

125 г молока

Для мясной начинки, как сообщает Политека, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал:

200 г куриного фарша

пол луковицы

соль и молотый перец – по вкусу

Чтобы приготовить тонкие и вкусные блины, которые не рвутся и легко переворачиваются, сначала судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает до однородности яйцо с сахаром, солью, молоком и растительным маслом.

Далее судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво всыпает муку и хорошо вымешивает тесто на блины, разбивая все комочки.

Жарить блины нужно на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, буквально по пол минуты с каждой стороны.

Лук для начинки мелко нарезаем и добавляем в куриный фарш, приправляем солью, перцем и перемешиваем.

Каждый блинчик разрезаем пополам. Выкладываем по 1 ст.л. начинки на каждую половинку блина и формируем треугольные бендерики, как на видео.

После этого судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обжаривает бендерики на сливочном масле с обеих сторон.

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