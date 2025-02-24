Известный шеф-повар и ресторатор, бессменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, показал, как приготовить вкусные блины-бендерики с курицей, пишет Политека.
Одно из преимуществ этого рецепта в том, что порция небольшая, поэтому вам не придется стоять час и жарить блины – все очень просто и быстро.
Для теста на блины нам понадобится:
- 1 яйцо
- 0,5 ч.л. сахара
- щепотка соли
- 50 г муки
- 5 г растительного масла
- 125 г молока
Для мясной начинки, как сообщает Политека, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал:
- 200 г куриного фарша
- пол луковицы
- соль и молотый перец – по вкусу
Чтобы приготовить тонкие и вкусные блины, которые не рвутся и легко переворачиваются, сначала судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает до однородности яйцо с сахаром, солью, молоком и растительным маслом.
Далее судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво всыпает муку и хорошо вымешивает тесто на блины, разбивая все комочки.
Жарить блины нужно на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, буквально по пол минуты с каждой стороны.
Лук для начинки мелко нарезаем и добавляем в куриный фарш, приправляем солью, перцем и перемешиваем.
Каждый блинчик разрезаем пополам. Выкладываем по 1 ст.л. начинки на каждую половинку блина и формируем треугольные бендерики, как на видео.
После этого судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обжаривает бендерики на сливочном масле с обеих сторон.
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